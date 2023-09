SpaceX e la FAA stabiliscono 63 azioni correttive dopo il lancio prova fallito di Starship

La Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti ha recentemente completato un’indagine tecnica sul lancio di prova del razzo Starship della SpaceX, avvenuto lo scorso aprile. Nel comunicato rilasciato venerdì, la FAA ha dichiarato che sono necessarie 63 misure correttive prima di permettere alla SpaceX di effettuare un nuovo volo di prova con il veicolo. Il lancio del razzo Starship Super Heavy, avvenuto il 20 aprile in Texas, ha registrato un fallimento con il veicolo che ha distrutto la rampa di lancio durante il decollo e poi è esploso a una quota di circa 40,23 km dopo soli quattro minuti di volo. Questa dimostrazione doveva confermare la capacità della Starship di raggiungere lo spazio, azione fondamentale per l’utilizzo futuro del razzo in missioni commerciali con satelliti e atterraggi lunari per conto della NASA. Secondo quanto riporta Reuters, la FAA, che regolamenta la sicurezza dei siti di lancio spaziale e sovraintende le indagini sugli incidenti, ha sottolineato in una lettera alla SpaceX che sono state identificate “molteplici cause” e ha elencato una serie di azioni correttive che devono essere intraprese prima di concedere nuove licenze di lancio per la Starship.

Alcune delle 63 azioni e la reazione di Musk

Le azioni correttive comprendono modifiche all’hardware per prevenire perdite e incendi, oltre al rafforzamento della rampa di lancio per evitare la dispersione di detriti e sabbia. Nonostante questa chiusura dell’indagine, la FAA ha precisato che non c’è una data definita per il prossimo lancio della Starship a Boca Chica, il sito di lancio SpaceX nel Texas meridionale. Elon Musk, il CEO e fondatore della SpaceX, ha risposto alle azioni correttive richieste dalla FAA su X (ex Twitter) chiedendo dettagli riguardo alle 63 misure da intraprendere. In linea con i regolamenti della FAA, è compito della SpaceX completare queste azioni prima di ottenere una nuova licenza di lancio per la Starship. Fino ad ora, la FAA non ha reso pubblico il rapporto completo sull’incidente, che conterrà tutti i dettagli delle azioni correttive richieste. SpaceX ha affermato di aver già apportato diverse correzioni e miglioramenti alla Starship e alla sua rampa di lancio, tra cui un sistema di terminazione del volo “migliorato e riqualificato” e un sistema antincendio a bordo migliorato. Anche se la Starship è pronta per il lancio secondo Musk, la FAA deve ancora approvare una licenza modificata, che comprende una revisione approfondita della traiettoria di volo, delle probabilità di incidente e di altri fattori che influiscono sulla sicurezza pubblica nelle vicinanze del sito di lancio. L’incidente del lancio della Starship ha sollevato anche preoccupazioni ambientali, con detriti e grandi pezzi di calcestruzzo sparati nell’aria durante il decollo che hanno destato preoccupazione tra i residenti locali e i gruppi ambientalisti. SpaceX ha promesso di installare una grande piastra metallica sulla rampa di lancio per mitigare il campo di detriti causato dai lanci. Quindi, per il momento, il futuro della Starship e delle missioni spaziali associate con la NASA rimane in sospeso, in attesa dell’approvazione della FAA e del completamento delle necessarie azioni correttive.