Shining: la scena dell’orso potrebbe nascondere un inquietante significato

Ecco la teoria che viene raccontata in un filmato, che riguarda Shining ed il rapporto tra Jack Torrance ed il figlio Danny.

La scorsa settimana è uscito in libreria Holly, il nuovo libro di Stephen King, ed il re dell’orrore il 21 settembre farà il compleanno. Sembra il periodo adatto per tirare fuori una teoria che riguarderebbe la scena dell’uomo travestito da orso dello Shining di Stanley Kubrick.

Il video che vi proponiamo qui sotto è stato creato da Gi Brì, ed elenca diversi indizi che farebbero alludere al fatto che Jack Torrance abbia abusato del figlio Danny.

La youtuber elenca nel filmato le teorie che hanno accompagnato la scena dell’uomo travestito da orso in Shining, che nel libro viene descritta in maniera più dettagliata. I protagonisti sarebbero il vecchio proprietario dell’Overlook Hotel ed il suo amante. Solo che nel libro di King il costume del personaggio non era da orso, bensì da cane.

L’orso sarebbe un riferimento ad una figura di abusatore, e diverse sarebbero le scene del film in cui questa figura viene inserita sullo sfondo. Mentre un giornale sfogliato da Jack Torrance ad inizio lungometraggio fa riferimento agli incesti.

Al di là delle teorie sia il film che il libro di Shining sono dei veri cult assoluti del genere.