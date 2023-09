La Signora in Giallo: in lavorazione un film reboot

Nonostante la morte di Angela Lansbury sembra che La Signora in Giallo possa ritornare sullo schermo. Secondo quanto rivelato dagli sceneggiatori e produttori Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo, la Universal avrebbe commissionato loro il film reboot de La Signora in Giallo.

Secondo quanto hanno dichiarato:

Possiamo dire una cosa che non è stata ancora annunciata, ovvero che abbiamo scritto una versione cinematografica de La Signora in Giallo per la Universal, e siamo davvero entusiasti. La produzione sarà per Pascal Pictures in Pascal e Universal, e siamo molto entusiasti di portare Jessica Fletcher sul grande schermo.

Secondo quanto aggiunto da Rebecca Angelo, la Universal è “molto emozionata” per questo film, ed è arrivato “il momento per Jessica Fletcher di tornare”.

Blum ha però fatto notare che i due non hanno avuto l’opportunità di parlare con la Pascal Pictures o la Universal per diversi mesi a causa dello sciopero in corso in tutto il settore degli sceneggiatori, anche se sembra che la Universal sia “entusiasta” per questo progetto.