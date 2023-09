Il Giappone ha raggiunto la Luna con SLIM, il “cecchino lunare”

Il Giappone sta compiendo passi significativi nel suo impegno di esplorare la Luna, con il lancio di un lander lunare altamente avanzato noto come Smart Lander for Investigating Moon, o SLIM. Questa missione ambiziosa è stata lanciata con successo dal Centro spaziale di Tanegashima nel sud del Giappone. Come previsto lo Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) è stato rilasciato con successo. Le condizioni meteorologiche sfavorevoli hanno portato a tre rinvii in una settimana il mese scorso. L’obiettivo principale di SLIM è dimostrare la capacità di atterrare con estrema precisione sulla superficie lunare, aprendo nuove opportunità per la ricerca scientifica. La missione SLIM è particolarmente significativa perché segue due tentativi falliti del Giappone di far atterrare sonde sulla Luna nell’ultimo anno. L’ultimo tentativo, che coinvolgeva il lander Hakuto-R Mission 1, si è concluso con uno schianto mentre cercava di raggiungere la superficie lunare. Questi fallimenti hanno reso il lancio di SLIM ancora più cruciale per l’Agenzia giapponese per l’esplorazione aerospaziale (JAXA).

L’importanza dell’atterraggio preciso

La caratteristica distintiva di SLIM è la sua capacità di atterrare con alta precisione. Questo significa che può mirare a un sito di atterraggio specifico sulla Luna, anziché ad un’area generale. Questa precisione è fondamentale per la successiva fase di analisi scientifica, in quanto consente agli strumenti di bordo di concentrarsi su aree specifiche di interesse. Un atterraggio preciso può anche ridurre il rischio di danni alla sonda durante il processo di atterraggio.

Una Missione Multifase

La missione di SLIM non finisce con l’atterraggio. Dopo essere giunto sulla superficie lunare, il lander inizierà a esaminare la composizione delle rocce olivine nelle vicinanze del sito di atterraggio. Questa analisi fornirà importanti informazioni sulla storia e l’origine della Luna. Inoltre, la missione è stata condotta insieme al satellite X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM), che osserverà i venti di plasma nell’universo, contribuendo così alla comprensione dell’evoluzione delle stelle e delle galassie.

Un futuro promettente

Il lancio di SLIM rappresenta un passo significativo verso il raggiungimento dell’obiettivo del Giappone di diventare il quinto paese al mondo a far atterrare con successo una sonda sulla Luna. Anche se le sfide sono state numerose, la determinazione di continuare l’esplorazione spaziale è evidente. Il Giappone prevede ulteriori missioni lunari, tra cui una collaborazione con l’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale e l’invio di un astronauta sulla Luna nell’ambito del programma Artemis della NASA.