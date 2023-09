Aquaman and the Lost Kingdom: spettacolare teaser trailer per il film con Jason Momoa

Uno spettacolare teaser dà appuntamento fra quattro giorni per il full trailer di Aquaman and the Lost Kingdom, in arrivo nei cinema a dicembre.

Quel che rimane del DC Expanded Universe concluderà la sua corsa a dicembre – prima del nuovo corso di James Gunn – con Aquaman and the Lost Kingdom, secondo film stand-alone sul principe di Atlantide interpretato da Jason Momoa. Si tratta di un film che ha avuto una gestazione travagliata e complicata da questioni esterne: la gestione dell’intero franchise supereroistico DC, con tutti i suoi tira e molla e cambi di passo, ad esempio, oltre alle vicende legali della co-protagonista Amber Heard, che bene non hanno fatto all’immagine del film, come precedentemente successo per The Flash. Il film uscirà, infine, il 20 dicembre, e oggi arriva il primo teaser trailer, che anticipa il full trailer che arriverà tra quattro giorni.

Cosa accadrà, dopo l’uscita delfilm? Rivedremo Momoa nel ruolo? Passerà effettivamente a interpretare Lobo? Non ci è ancora dato saperlo: James Wan, regista e produttore, assicura che comunque si tratta di un film da vedere anche perché slegato dalle vicende della Justice League:

Aquaman è sempre stato un personaggio autonomo a livello cinematografico, questo è sempre stato il nostro approccio. Arthur Curry vive nel suo mondo, ed è così che ci siamo avvicinati a Il Regno Perduto. La gente ama Jason Momoa, lo vuole vedere in quel ruolo, vuole vederlo muoversi all’interno di questo ambiente narrativo. Ed è quello che stiamo facendo: lo stiamo portando al livello successivo e siamo ancora in espansione. Questa cosa è diretta ai fan di Aquaman, ma anche a quelli di Black Manta, che è un personaggio che aiuterà a portare la storia al livello successivo.

La sinossi del film racconta di come Black Manta sia ancora alla ricerca di vendetta nei confronti di Arthur Curry, e la porterà avanti con i poteri del mitico Tridente Oscuro. Per riuscire a sconfiggerlo, Aquaman dovrà formare un’improbabile alleanza col fratello Orm.

Nel cast del film Jason Momoa, Patrick Wilson, Amber Heard, Yahya Abdul-Mateen II, Nicole Kidman, Dolph Lundgren e Randall Park.

