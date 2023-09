Winnie the Pooh: Blood and Honey 2 – Le prime immagini del sequel horror

Le prime immagini di Winnie the Pooh: Blood and Honey 2 mostrano esplosioni e nuove creature.

Dopo il clamore suscitato dal primo film, Winnie the Pooh è tornato, e da poco sono state diffuse le prime immagini di Winnie the Pooh: Blood and Honey 2. Il capitolo sequel mostra nuove creature, ed un’esplosione.

Ecco le immagini.

Il regista Rhys Frake-Waterfield ha detto:

Il sequel presenterà nuovi design delle creature, un nuovo cast e un alto numero di morti. Pooh lascerà il Bosco dei 100 Acri, ed assieme alle altri personaggi, porterà la propria battaglia nella tranquilla comunità di Ashdown.

E le nuove immagini fanno notare il budget più elevato, il cast rinnovato e l’aumento del numero delle vittime. Vediamo, tra gli altri, anche la figura di Pimpi, che assume, assieme a quella di Pooh, anche un design diverso, per un film che promette di continuare a scavare tra i cult horror indipendenti.

La critica non ha risparmiato Winnie the Pooh: Blood and Honey, ma il lungometraggio ha ottenuto una grande attenzione sul web, ed il regista Rhys Frake-Waterfield vuole creare un vero e proprio universo alternativo.