Scream: il produttore della saga vuole il ritorno di Neve Campbell

Dopo che Neve Campbell non ha partecipato all’ultimo lungometraggio su Scream, il produttore della saga cinematografica ha dichiarato che è importante che l’attrice torni a partecipare ai prossimi film.

Ecco le parole di Kevin Williamson:

Ciò che posso dire è che è giusto che venga pagata per quanto dovrebbe guadagnare. Neve la conosco bene. Le voglio bene, e la adoro, e ciò che ha fatto è stata la cosa più giusta per lei. Adoro tutti coloro che sono coinvolti nel progetto di Scream, e tutto quello che posso dire è che anche Neve merita di guadagnare i suoi soldi. Sì, l’avete sentito, tutti. Questo è quello che farei. Le darei quanto merita. Un giorno capiranno tutti questo discorso.

Neve Campbell si è tirata fuori dalla saga perché ha dichiarato di non aver ricevuto un’offerta sufficiente che rispecchiasse il suo valore all’interno dei film di Scream.

Ecco cosa aveva dichiarato Neve Campbell:

Fossi un uomo e avessi realizzato cinque capitoli di un enorme franchise di successo in 25 anni avrei ottenuto proposte diverse. Non potevo camminare sul set con questa sensazione, sentendomi sottovalutato e sentendo l’ingiustizia, o la mancanza di equità, attorno a me.