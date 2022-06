Scream 6 – Neve Campbell non ci sarà: “Non ho ricevuto un’offerta pari al mio valore nella saga”

Neve Campbell ha deciso di rinunciare a Scream 6. L’attrice protagonista di tutti i film della saga non farà parte del prossimo lungometraggio a causa di un’offerta economica che non sembra essere pari a quanto la stessa interprete abbia dimostrato di valere per il franchise.

Queste sono le parole di Neve Campbell a riguardo:

Come donna ho lavorato tanto durante la mia carriera per dimostrare quanto valevo, specialmente con Scream. Credo che l’offerta che mi è stata fatta non sia pari al valore che ho dimostrato per la saga. Per me il fatto di lasciare il franchise è una scelta molto difficile. A tutti i miei fan dico loro che li amo, mi avete sempre supportato. Sarò sempre grata nei vostri confronti di questo franchise e di ciò che mi ha offerto nel corso degli ultimi 25 anni.

Un annuncio che colpisce tutti gli appassionati della saga e del genere horror. L’assenza di Neve Campbell da Scream 6 sarà un vuoto durissimo da colmare.

Nel film, al momento, fanno parte del cast Hayden Panettiere, Melissa Barrera (Sam), Jasmin Savoy Brown (Mindy), Mason Gooding (Chad) e Jenna Ortega (Tara). La regia sarà di Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett.

In Scream 6 i personaggi sopravvissuti agli omicidi di Ghostface a Woodsboro, decidono di lasciarsi tutto alle spalle e di iniziare un nuovo percorso. James Vanderbilt di Project X Entertainment, Paul Neinstein e William Sherak faranno da produttori esecutivi. Gli altri produttori saranno Kevin Williamson, Chad Villella, Gary Barber, Peter Oillataguerre, Ron Lynch, Cathy Konrad e Marianne Maddalena.