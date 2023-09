Bonus 150 euro: ecco cosa occorre sapere sulla tranche di settembre

Il bonus 150 euro, una misura di sostegno straordinaria introdotta dal governo italiano attraverso il decreto Aiuti ter, sta per raggiungere nuovamente i beneficiari nel mese di settembre. Questo bonus è stato concepito come uno strumento per aiutare coloro che sono più esposti alle difficoltà congiunturali che il paese sta affrontando. In particolare, a settembre, il bonus sarà erogato a quei beneficiari che hanno presentato la loro richiesta entro la scadenza del 31 gennaio 2023, ma che non hanno ancora ricevuto il pagamento.

La prima tranche di questo bonus è stata erogata dall’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) a novembre 2022, senza richiesta, a favore dei residenti in Italia che erano titolari di uno o più trattamenti pensionistici, compresi assegni sociali, pensioni per invalidi civili, ciechi e sordomuti, e altri trattamenti correlati alla pensione, entro il 1 ottobre 2022.

A febbraio 2023, la seconda tranche del bonus avrebbe dovuto raggiungere i titolari di indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL, mobilità ordinaria o in deroga nel mese di novembre 2022, i beneficiari di disoccupazione agricola per il 2021, i beneficiari delle indennità covid-19 previste dai decreti Sostegni e Sostegni bis, i lavoratori autonomi occasionali, gli incaricati di vendite a domicilio che avevano già fruito del bonus 200, e altri lavoratori che avevano presentato una richiesta valida.

Per coloro che ancora non hanno ricevuto il pagamento del bonus entro il mese di agosto, c’è la buona notizia che i pagamenti saranno effettuati nel mese di settembre. Gli interessati possono verificare lo stato dei loro pagamenti accedendo alla propria area personale sul portale dell’INPS, utilizzando le credenziali SPID o la carta d’identità elettronica.

È importante sottolineare che il processo di erogazione di questo bonus è stato progettato in modo complesso e richiede un costante monitoraggio da parte del personale dell’INPS. Nonostante le sfide e le criticità legate ai tempi imposti dal contesto esterno, l’Istituto è riuscito a completare questa missione in tempi estremamente contenuti, risolvendo anche le possibili difficoltà legate a situazioni eccezionali.