The Nun 2: Rotten Tomatoes non approva il film, che però supera il punteggio del suo predecessore

The Nun 2: da oggi al cinema lo spin-off di The Conjuring

The Nun 2: da oggi al cinema lo spin-off di The Conjuring

The Nun: l'attrice volto della suora fa causa alla Warner Bros. per sfruttamento illecito dell'immagine

The Nun: l'attrice volto della suora fa causa alla Warner Bros. per sfruttamento illecito dell'immagine