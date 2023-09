Stellantis annuncia: Obiettivo 50% di riduzione del peso delle batterie dei veicoli elettrici entro il 2030

La casa automobilistica Stellantis, che controlla quattordici marchi automobilistici, tra cui Fiat, Peugeot e Jeep, Alfa Romeo, Maserati, Lancia, sta delineando una visione audace per il futuro dei veicoli elettrici (EV). Il responsabile tecnologico del gruppo, Ned Curic, ha annunciato piani ambiziosi per sviluppare batterie più leggere, con l’obiettivo di ridurre il peso delle batterie EV del 50% entro il 2030. Questa mossa mira a rendere i veicoli più sostenibili e in linea con gli obiettivi ambientali globali. Secondo quant riporta Reuters, Curic ha sottolineato che le batterie attuali sono “semplicemente troppo pesanti“, e questa pesantezza limita la compatibilità dei veicoli con le esigenze di sostenibilità. Tuttavia, Curic ha ammesso che non è ancora chiaro come sarà questa “batteria del futuro”. Per raggiungere questo obiettivo di riduzione del peso, sarà necessario considerare materiali completamente nuovi, nuove formule chimiche e nuovi metodi di sostituzione dei materiali pesanti con soluzioni molto più leggere.

Già destinati 40 milioni di euro di investimenti

Per supportare questi sforzi di ricerca e sviluppo, Stellantis ha investito 40 milioni di euro nel suo Centro Tecnologico per le Batterie di Torino. Questo centro si concentrerà sul test interno e lo sviluppo di pacchi batterie per i futuri veicoli elettrici del gruppo, segnando un impegno tangibile nel settore. Ma non è tutto. Nel corso della presentazione di cui Reuters racconta i dettagli, Curic ha anticipato che Stellantis lancerà un veicolo “molto conveniente” nel prossimo futuro. Questo veicolo mira a essere accessibile alla maggior parte delle persone e potrebbe rappresentare un passo importante verso l’adozione su larga scala degli EV.