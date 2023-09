Planetario e divertimento per bambini: esperienza galattica

Il Centro Commerciale Panorama di Castrette di Villorba, in provincia di Treviso, sta per offrire un’esperienza eccezionale per bambini e ragazzi, trasformando una semplice visita per fare la spesa con i genitori in un’entusiasmante avventura spaziale. Sabato 9 e domenica 10 settembre, dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30, il centro allestirà un planetario gonfiabile all’interno della galleria, permettendo a tutti di vivere un’indimenticabile “Esperienza Galattica!”

All’interno del planetario, grazie alla tecnologia del proiettore all-sky effect, i partecipanti potranno godere di un’osservazione del cielo in 3D, simile a quanto si vedrebbe con un binocolo o un telescopio. Saranno guidati da un esperto che li condurrà in un’avventura multimediale immersiva, arricchita da video, suoni e narrazioni, regalando loro la sensazione di trovarsi realmente nello spazio.

Ma le sorprese non finiscono qui. I visitatori avranno l’opportunità di indossare una tuta da astronauta e farsi fotografare come giovani astronauti pronti per un’entusiasmante missione tra le stelle. Inoltre, grazie a una speciale bilancia astronomica, potranno scoprire il loro peso su vari pianeti semplicemente sfiorando un tablet. Scopriranno così di essere leggerissimi sulla Luna, ma incredibilmente pesanti sul Sole.

Monica Milani, della Direzione del Centro Commerciale Panorama di Villorba, sottolinea l’importanza di stimolare la curiosità e la conoscenza, in particolare nei più giovani, per consolidare il centro come luogo di aggregazione e promuovere iniziative creative e originali. L’obiettivo è invitare i bambini a esplorare nuovi mondi e ad avvicinarsi alla scienza attraverso il gioco.

La partecipazione all’esperienza “Galattica” è gratuita, e i bambini possono partecipare da soli o accompagnati dai genitori. Questo evento offre un’opportunità unica per i giovani esploratori di vivere un’esperienza spaziale avvincente e appassionante, mentre imparano in modo divertente e coinvolgente. Non perdete questa straordinaria occasione di avvicinare i vostri bambini all’affascinante mondo dell’astronomia e dell’esplorazione spaziale.