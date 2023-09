PK: la statua del personaggio Disney annunciata da Panini Comics

Panini Comics ha annunciato la vendita della statua di PK realizzata dall’autore Claudio Sciarrone. Ad annunciarlo è stato lo stesso disegnatore attraverso un video diffuso su Instagram. Dal 15 settembre sarà in pre-ordine il pezzo, anche in versione exclusive.

Ecco il filmato con l’annuncio.

Le statue di PK! saranno disponibili per il pre-ordine a partire dal 15 settembre alle ore 12:00, sia in fumetteria e su panini.it, con la LIMITED EDITION della statua limitata a 1050 copie. Si tratta di un pezzo colorato a mano, con certificato di autenticità e il volume Droidi in Artist Edition, oltre a un esclusivo diorama solo per chi effettuerà il preordine. Il prezzo sarà di 265 euro.

Ma, solo su panini.it, sarà pre-ordinabile anche la EXCLUSIVE EDITION: una versione marmorea della statua, limitata a 150 copie, con certificato di autenticità firmato a mano e l’immancabile volume Droidi in Artist Edition. Il prezzo sarà di 295 euro. L’appuntamento per l’apertura dei preordini è dal 15 settembre al 30 settembre. La messa in vendita avverrà dal 30 novembre.