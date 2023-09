Payday 3: come partecipare all’Open Beta Tecnica

Deep Silver e Starbreeze annunciano che per Payday 3, lo sparatutto cooperativo a tema rapine per eccellenza, è stato approntata una Open Beta Tecnica da oggi, 8 settembre, all’11 settembre. L’obiettivo è quello di testare i server in vista del lancio del 21 settembre.

L’Open Beta Tecnica non richiederà alcuna chiave di accesso e presenterà gli stessi contenuti della closed beta di agosto 2023. Si basa su una versione del gioco risalente ad aprile 2023 e non si tratta di una rappresentazione finale di Payday 3. Questa Open Beta Tecnica consentirà allo studio di sviluppo di identificare potenziali problemi con i server prima del lancio.

L’ Open Beta Tecnica di PAYDAY 3 offrirà:

La gang originale: Dallas, Hoxton, Chains e Wolf. Gli iconici personaggi mascherati da clown che hanno reso famoso il franchise di PAYDAY sono tutti giocabili, ognuno con le proprie abilità uniche.

No rest for the wicked, una rapina classica che darà ai giocatori l’obiettivo di rubare tutti i contanti dal caveau di una piccola banca. Gli heister potranno scegliere se agire in modo furtivo, senza che nessuno si accorga di nulla, o di fare le cose nella maniera più chiassosa possibile, per provare davvero la sensazione di una rapina a New York.

Tutte le difficoltà saranno giocabili, il level cap corrisponde al livello Infamia 22 e Livello di Potenziamento delle Armi è a 8.

Maggiori informazioni sull’Open Beta Tecnica sono disponibili su sito ufficiale di PAYDAY: https://www.paydaythegame.com

Gli aspiranti rapinatori possono accedere all’Open Beta Tecnica di PAYDAY 3 tramite:

Sito ufficiale di Payday

Pagina Negozio Steam

Hub App di Xbox Insider

I quattro criminali mascherati da clown più noti della storia dei videogiochi tornano dalla pensione il 21 settembre in PAYDAY 3 su PC tramite PC Game Pass, su Steam ed Epic Games Store, oltre che su Xbox Series S|X Game Pass, PlayStation 5 e GeForce Now. Vi raccomandiamo di leggere le ultime novità riguardo ai due personaggi inediti e ai DLC, qui: