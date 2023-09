Lupin III: il trailer del film live-action Prime Video su Jigen

Uno dei personaggi principali della serie animata su Lupin III avrà un suo live-action dedicato: stiamo parlando di Jigen, su cui è stato sviluppato un film che Prime Video distribuirà in tutto il Mondo il 13 ottobre.

Vi proponiamo qui di seguito il trailer sul film che racconta la storia di Jigen.

Il titolo del lungometraggio è Jigen Daisuke. Al centro della storia ci sta Jigen, che è tornato in Giappone dopo un lungo periodo, e che ha intenzione di cercare il più grande armaiolo del mondo, che dovrà dargli una mano per controllare la sua Smith & Wesson M19 Combat Magnum.

A vestire i panni del personaggio protagonista è l’interpete Tetsuji Tamayama. La regia è di Hajime Hashimoto, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Yoshimasa Akamatsu.

Ricordiamo che il personaggio di Jigen è ispirato all’attore James Coburn, in particolare per come lo si trova nel film I magnifici sette. La serie su Lupin III è stata ideata da Monkey Punch, ed ha fatto il suo esordio nel 1967 in Giappone.