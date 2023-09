La Serie Mate 60 di Huawei: una minaccia per Apple in Cina?

La recente serie di smartphone lanciata da Huawei ha attirato l’attenzione di tutti e potrebbe rappresentare una sfida per Apple sul suo terreno di casa, la Cina. Con caratteristiche innovative e il sostegno del fervore patriottico, Huawei potrebbe riconquistare terreno nel mercato degli smartphone. Ma cosa significa tutto questo per Apple e la sua posizione in Cina?

Huawei sfida Apple con la serie Mate 60

Huawei ha lanciato i modelli Mate 60 e Mate 60 Pro, oltre al Mate X5 e al Mate 60 Pro+, dimostrando una chiara intenzione di competere in modo aggressivo nel mercato degli smartphone. Il prezzo di partenza del Mate 60 è comparabile a quello dell’iPhone 14 di Apple in Cina, suggerendo una concorrenza diretta tra i due giganti.

Le caratteristiche della serie Mate 60

Uno dei punti di forza della serie Mate 60 è la sua capacità di supportare le comunicazioni satellitari, consentendo agli utenti di effettuare chiamate e inviare messaggi anche in aree senza segnale mobile o internet, come zone montane o marine. Huawei non ha rivelato i dettagli dei chip utilizzati, ma i test di velocità hanno suggerito prestazioni paragonabili ai telefoni 5G di fascia alta. Nonostante le restrizioni statunitensi, Huawei ha annunciato di aver investito nella sua tecnologia delle batterie e di aver collaborato con diversi fornitori, tra cui SMIC e SK Hynix. Le azioni delle aziende indicate come possibili fornitori sono aumentate, evidenziando l’importanza strategica del settore dei componenti per Huawei.

Il ritorno di Huawei

Una volta il principale produttore di smartphone al mondo, Huawei ha visto la sua quota di mercato diminuire a causa delle restrizioni statunitensi. Tuttavia, il Mate 60 potrebbe segnare il suo ritorno come rivale di Apple. Le restrizioni statunitensi hanno di fatto lasciato ad Apple il ruolo di principale produttore di smartphone premium in Cina. La serie Mate 60 di Huawei, quindi, rappresenta un ritorno in grande stile dell’azienda nel settore degli smartphone e potrebbe influenzare significativamente il mercato cinese. La concorrenza tra Huawei e Apple è destinata a intensificarsi, e i consumatori cinesi saranno i principali beneficiari di questa competizione, con una gamma sempre più ampia di opzioni tra cui scegliere. Resta da vedere come Apple risponderà a questa sfida e se sarà in grado di mantenere la sua posizione di leadership in Cina.