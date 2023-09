Castlevania: Nocturne – Il trailer ufficiale della serie Netflix

Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale di Castlevania: Nocturne, che arriverà sulla piattaforma streaming il 28 settembre.

Ecco il filmato.

Nella nuova serie vedremo l’ascesa della Messia Vampiro, un essere potente che minaccia di divorare il sole e di far sprofondare il mondo in una notte senza fine. Solo Richter Belmont (Edward Bluemel), l’ultimo del suo leggendario clan di cacciatori di vampiri, insieme ai suoi nuovi alleati tra cui la collega cacciatrice Maria Renard (Pixie Davies), possono impedire l’ascesa della Messia Vampiro.

La serie animata prenderà ispirazione da Castlevania: Rondo of Blood, uno degli episodi più apprezzati del franchise videoludico, uscito nel 1993.

Non mancheranno i riferimenti a Castlevania: Symphony of the Night, che vedeva protagonista il celebre mezzo vampiro Alucard, figlio di Dracula. Trevor Belmont sarà coinvolto in una battaglia per la sopravvivenza dell’Europa, dopo che, scomunicato, si ritrova coinvolto in questo conflitto in una regione che si è autoproclamata, portando via l’unica cosa che il suo più grande mostro amava.

Ricordiamo che la serie animata precedente su Castlevania ha fatto il suo esordio su Netflix nel 2017.