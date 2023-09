“Zelda: Tears of the Kingdom” non avrà DLC, è ufficiale

Zelda: Tears of the Kingdom non avrà contenuti aggiuntivi, è ufficiale. Il team di sviluppo ha confermato che non sono previsti DLC di alcun tipo.

I fan della serie The Legend of Zelda dovranno fare a meno di ulteriori contenuti per Tears of the Kingdom, poiché il produttore Eiji Aonuma ha confermato che non ci sono piani per ulteriori contenuti aggiuntivi. Secondo Aonuma, i developer ritengono di aver già inserito tutte le principali idee di gameplay nel gioco base.

Il motivo di questa decisione? Il team di sviluppo è convinto che il gioco offra già una vasta gamma di possibilità per risolvere enigmi, sconfiggere nemici e completare missioni. Date le dimensioni e la portata di Tears of the Kingdom, il team ritiene di aver sfruttato appieno il potenziale del gioco.

Nonostante la mancanza di DLC per Tears of the Kingdom, i fan possono comunque dare per scontato che, presto o tardi, uscirà un prossimo capitolo della serie.

Aonuma ha anche suggerito che il format della serie sarà influenzato dal successo di The Legend of Zelda: Breath of the Wild e dalla sua struttura aperta. Un’ottima notizia per i fan del gioco, ma forse una notizia meno positiva per chi invece sperava in un ritorno allo stile dei capitoli precedenti.