Twitter potenzia il fackt-checking partecipativo: le Community Notes ora correggeranno anche i video

La piattaforma X (ex-Twitter) ha annunciato un importante aggiornamento della sua funzione di verifica delle informazioni basata sulla collaborazione della comunità, denominata “Community Notes“.

Ora le Community Notes – una didascalia che compare sotto ai tweet e va a correggere eventuali informazioni imprecise, infondate o false – contribuiranno anche al fact-checking dei contenuti video.

La novità più importante è che ora le Community Notes possono includere in allegato anche uno o più video. Ad esempio, un tweet che riporta inesattamente un discorso di Joe Biden potrebbe venire corretto mostrando il video originale dell’intervento. Contestualmente, se un tweet include un video falsificato attraverso l’utilizzo dell’IA, le Community Note potranno anche in questo caso mostrare il video originale.

Le Community Notes sono uno strumento partecipativo, alla pari di Wikipedia e altre piattaforme in crowdsourcing. La didascalia che viene mostrata sotto ai tweet accusati di essere fuorvianti viene prima votata dai diversi utenti che partecipano al programma.

Gli utenti più prolifici e affidabili vengono premiati con la qualifica di Top Writer e, in genere, il social tende a privilegiare le considerazioni di quest’ultimi.

In passato Elon Musk aveva dichiarato che le Community Notes non si limitano a premiare il parere degli utenti che ricevono più voti, ma che il sistema necessità che il fact-checking ottenga un consenso diffuso tra utenti che si identificano in fazioni politiche diverse. Il meccanismo è stato pensato per evitare che le Community Notes possano a loro volta diventare uno strumento di propaganda e restituire informazioni parziali.