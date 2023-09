Sifu: quindici nuove ore di gameplay e molto altro nel nuovo aggiornamento gratuito

Che il gran finale abbia inizio: da oggi è disponibile l’ultimo aggiornamento gratuito dei contenuti della modalità Arenas, che introduce più sfide, nuove ambientazioni e il doppio delle ore di gioco rispetto al precedente update del popolare action game Sifu. Ciò che potrebbe sembrare familiare riserverà colpi di scena inaspettati sul sentiero della vendetta di Sifu, e farà calare il sipario sul supporto live nel modo più spettacolare possibile. L’aggiornamento gratuito di oggi è disponibile su PC, console PlayStation e Xbox.

Dopo il lancio su tutte le piattaforme della scorsa primavera, la modalità Arenas espande i suoi confini svelando altre ambientazioni inedite e introducendo feroci battaglie contro scagnozzi, boss e volti inaspettati. Con l’aggiunta di sei arene dinamiche, ben 75 sfide avvincenti, una serie di modificatori e trucchi intriganti, nonché di costumi ispirati ai film, ti aspetta un viaggio adrenalinico che spingerà al limite le tue abilità nelle arti marziali. Preparati ad affrontare nemici simili a zombie, doppelganger e ambienti interattivi che metteranno alla prova i tuoi riflessi e la tua capacità strategica come mai prima d’ora.

In risposta alla richiesta della community di contenuti ancora più impegnativi, questo aggiornamento è stato progettato per soddisfare soprattutto le esigenze dei giocatori più esperti, che potranno sbloccare nuove sfide solo dopo aver completato con successo quelle precedenti. Indipendentemente dal modo in cui sceglierete di seguire la strada del Kung Fu, però, potrete rivivere i vostri momenti preferiti esattamente come li avete immaginati, nella modalità Arenas personalizzata, indossando i costumi e scegliendo i modificatori che preferite.

Sifu è un picchiaduro che racconta una storia di vendetta, e mette i giocatori nei panni di uno studente di Kung-Fu in stile Pak-Mei che ha trascorso la sua intera vita ad addestrarsi per diventare una forza inarrestabile in vista del giorno della resa dei conti per vendicare il brutale assassinio del suo maestro, opera di un misterioso gruppo di assassini e dei loro scagnozzi. Tuttavia, c’è un prezzo da pagare per portare a termine la missione, ed è il tempo. Grazie a un talismano magico che permette ai giocatori di resuscitare dopo la morte, essere sconfitti non significa la fine di tutto. Lo studente di arti marziali si rialza sempre, ma paga ogni tentativo a caro prezzo, perché invecchia ogni volta che torna in vita. Qual è il prezzo giusto per la vendetta?

Dopo il suo debutto su console PlayStation e PC nel febbraio 2022, Sifu è stato considerato come uno dei migliori titoli d’azione / picchiaduro dello scorso anno, superando più di un milione di copie vendute nelle prime tre settimane e raccogliendo il plauso della critica. Il supporto di Sloclap a Sifu è stato importante, con numerosi aggiornamenti lanciati nel corso del 2022 che hanno aggiunto livelli di difficoltà, una lunga lista di interessanti modificatori di gioco, nuovi costumi e altro ancora. Tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati fino a oggi sono disponibili nelle nuove versioni del gioco.

