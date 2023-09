La Polaroid I-2 è un’avanzata fotocamera istantanea da 599,99$

Ha una lente con autofocus a tre elementi, oltre che un sensore Lidar per regolare automaticamente la lente in base alla distanza del soggetto.

Polaroid ha annunciato la sua nuova fotocamera istantanea di alta gamma, denominata Polaroid I-2. Con un prezzo di 599,99$, la I-2 è stata descritta dall’azienda come la fotocamera istantanea più avanzata mai prodotta, dotata di controlli manuali integrati e la lente più nitida mai realizzata dalla Polaroid.

La I-2 vanta una lente autofocus a tre elementi, secondo Polaroid, che dovrebbe produrre foto più nitide rispetto a qualsiasi altra fotocamera istantanea dell’azienda. Nel frattempo, il sensore lidar dovrebbe essere in grado di regolare automaticamente la lente in base alla distanza del soggetto, anche in condizioni di scarsa illuminazione, consentendo una messa a fuoco più precisa. Si tratta di una quantità significativa di tecnologia per una fotocamera che utilizza un sistema di pellicole istantanee ormai datato di diverse decadi.

La nuova lente, in un certo senso, potrebbe affrontare una delle critiche personali quando si tratta delle fotocamere istantanee Polaroid. Tradizionalmente, le fotocamere istantanee Polaroid tendono a produrre foto che non sono particolarmente nitide rispetto ai loro rivali Fujifilm, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione.

Inoltre, Polaroid ha aggiunto un piccolo display esterno e controlli che consentono di regolare manualmente la velocità dell’otturatore, l’apertura, la luminosità e le modalità di scatto direttamente dalla fotocamera stessa.