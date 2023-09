Il ragazzo e l’airone: il teaser trailer del film di Hayao Miyazaki

Dopo che in Giappone la campagna promozione de Il ragazzo e l’airone di Hayao Miyazaki non ha previsto l’uscita del trailer, per l’arrivo nel nostro Paese del film è stato lanciato un filmato di presentazione.

Ecco il trailer de Il ragazzo e l’airone.

La decisione di non diffondere un trailer del film d’animazione in Giappone non è il frutto di una decisione di Miyazaki, considerando che lo stesso regista si è dimostrato preoccupato per questa decisione presa dal presidente dello Studio Ghibli.

Le parole di Miyazaki sono state le seguenti:

Mi chiedo se andrà bene l’uscita de film senza pubblicità. Comincio a preoccuparmi.

Questa è la sinossi de Il Ragazzo e l’airone:

Kimi-tachi wa Dō Ikiru ka è tratto dal romanzo omonimo di Genzaburo Yoshino del 1937. Il libro racconta la storia di Copper, ragazzino curioso e affamato di conoscenza, che, attraverso la scoperta di alcune cose della vita e del mondo, cerca di superare la perdita del padre andando alla ricerca di una risposta alle sue tante domande esistenziali.

Il film sarà distribuito ne cinema italiani l’1 gennaio 2024.