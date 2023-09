Good Boy: il thriller angosciante in cui un uomo viene trattato come un cane vero

Online è stato diffusa qualche settimana fa il trailer di Good Boy, un thriller disturbante, che vede al centro della storia un uomo travestito da cane, che viene trattato veramente come se fosse un animale.

Ecco il filmato.

Ecco la sinossi:

La giovane Sigrid pensa di aver incontrato il suo partner perfetto, ovvero l’affascinante Christian, ma c’è un problema: Il ragazzo vive con un uomo che si comporta da cane domestico. Sigrid prova a continuare la relazione, ma presto si renderà conto di un ulteriore particolare e sinistro comportamento da parte di Christian. Il ‘gioco del cane’ sta diventando un vero e proprio problema.

A realizzare Good Boy è stata Saban Films, che ha già prodotto Old Way con Nicholas Cage. Il film è sceneggiato e diretto da Viljar Bøe, che ha lavorato a progetti come Til Freddy (2020) e Theodor (2022).

Il lungometraggio ha nel cast Gard Løkke, Katrine Lovise Øpstad Fredriksen, Amalie Willoch Njaastad e Nicolai Narvesen Lied. Good Boy è classificato vietato ai minori per “contenuti e linguaggio violento”.

La distribuzione di Good Boy è avvenuta fino ad ora in alcuni Festival, ed in maniera frammentata in alcune nazione. Ma, la curiosità del web potrebbe convincere qualche distributore a dargli qualche possibilità, magari anche nel nostro Paese.