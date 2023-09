American Horror Story 12: Il trailer ufficiale della nuova stagione

Dopo alcuni teaser di presentazione è stato pubblicato il trailer American Horror Story 12, che avrà il titolo di Delicate. La nuova stagione arriverà in Italia attraverso la piattaforma Disney+.

Ecco il trailer di American Horror Story 12.

Ecco la sinossi:

Anna Alcott desidera tanto avere un bambino. Ma mentre cerca di bilanciare la sua vita da attrice, con la fecondazione in vitro, inizia a sospettare che qualcuno stia facendo di tutto per assicurarsi che ciò non accada mai. I medicinali scompaiono. Gli appuntamenti vengono cambiati a sua insaputa. E inizia a ricevere degli avvertimenti criptici. E nonostante tutto ciò che ha passato per rendere questa gravidanza una realtà, nemmeno suo marito è disposto a credere che qualcuno stia giocando con lei.

Il suo medico le dirà che ha avuto un aborto spontaneo, ma Anna è convinta di essere ancora incinta. Può sentire il bambino muoversi dentro di lei, può vedere la tensione che sta imponendo al suo corpo indebolito. Vaghi avvertimenti diventano minacce dirette mentre qualcuno la insegue attraverso la città fantasma degli innevati Hamptons. Mentre i suoi sintomi e il senso di pericolo diventano sempre più terrificanti, Anna non può fare a meno di chiedersi cosa esattamente porta dentro di sé.