Alone in the Dark: nuovo trailer dal Fear Fest

Alone in the Dark è tornato a mostrarsi in occasione del Fear Fest con un trailer che mostra alcune sequenze del gioco inframezzate da diversi interventi del team riguardo la creazione delle creature che popolano il gioco. Gli sviluppatori spiegano nel dettaglio la genesi e le caratteristiche dei nemici, incluse le scelte di design che hanno adoperato per renderli ancor più spaventosi. Vediamo il filmato:

Rinviato di recente al 16 gennaio 2024, Alone in the Dark è il reboot dello storico survival horror degli anni ’90. L’atteso rifacimento ci trasporterà nell’America del 1920 per vestire nuovamente i panni di Edward Carnby, un investigatore privato assunto da Emily Hartwood che per ritrovare lo zio.

“Gioca come Edward Carnby o Emily Hartwood ed esplora nuove ambientazioni, combatti mostri, risolvi rompicapi e scopri le scomode verità della villa di Derceto… Riscopri Emily ed Edward interpretati da Jodie Comer (Killing Eve, Free Guy) e David Harbour (Stranger Things, Black Widow), che hanno prestato voce, aspetto e sapienza recitativa ai protagonisti. Immergiti in un profondo racconto psicologico che ti porterà al di là dell’immaginabile, scritto da Mikael Hedberg, lo scrittore di horror di culto come SOMA e Amnesia.” recita la sinossi del gioco.

Alone in the Dark sarà disponibile per PC, PlayStation e Xbox.