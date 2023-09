Alone in the Dark: rimandato il survival horror per PC e console

THQ Nordic annuncia che il remake dello storico survival horror Alone in the Dark arriverà sul mercato a gennaio, invece che a ottobre.

Il periodo che va verso l’autunno è sempre molto ricco per il mercato videoludico e quest’anno in particolar modo: oltretutto, ottobre vedrà l’uscita di ben tre attesi titoli horror, uno dei quali è Alone in the Dark, remake di un grande classico che, di fatto, ha dato origine al genere per come poi è stato plasmato da giochi come Resident Evil, Silent Hill e Alan Wake (del quale, difatti, arriverà il sequel negli stessi giorni previsti per la spettrale avventura di Villa Derceto). E, proprio per evitare il sovraffollamento, THW Nordic fa un passo indietro e decide di rimandare l’uscita del gioco.

La nostra intenzione è quella di evitare la competizione con il risveglio di Alan [Wake, ndr] e lo scintillante skyline addobbato dagli aggraziati volteggi di Spider-Man. Il nostro obiettivo è quello di restare per davvero “Da soli, nel buio” il più possibile.

Per questo, il gioco è rimandato al 16 gennaio 2024, permettendo tra l’altro in questo modo di ripulire a dovere il gioco grazie a qualche settimana di sviluppo ulteriore. In mancanza di conferme precise, presumiamo che anche la nuova data di lancio della Collector’s Edition sarà la stessa della versione “base”.

Sinossi del gioco:

L’horror psicologico incontra il gotico sudista in questa rivisitazione del classico gioco survival horror, Alone in the Dark. Questa lettera d’amore per l’innovativa versione originale permette di vivere una storia angosciante attraverso gli occhi di uno dei due protagonisti. Gioca come Edward Carnby o Emily Hartwood ed esplora nuove ambientazioni, combatti mostri, risolvi rompicapi e scopri le scomode verità della villa di Derceto… Riscopri Emily ed Edward interpretati da Jodie Comer (Killing Eve, Free Guy) e David Harbour (Stranger Things, Black Widow), che hanno prestato voce, aspetto e sapienza recitativa ai protagonisti. Immergiti in un profondo racconto psicologico che ti porterà al di là dell’immaginabile, scritto da Mikael Hedberg, lo scrittore di horror di culto come SOMA e Amnesia.

Nel sud degli anni 20, lo zio di Emily Hartwood è scomparso. Così, Emily si imbarca insieme all’investigatore privato Edward Carnby in un viaggio nella villa di Derceto, un ricovero per malati mentali dove qualcosa si annida nell’oscurità. Incontrerai gli strani residenti, reami da incubo, pericolosi mostri per scoprire infine un diabolico male. Ti aspetta un’avventura che metterà alla prova le tue certezze, spingendoti ai limiti della realtà, del mistero e della follia. Di chi ti puoi fidare? A chi credere? Quale sarà la tua prossima mossa?

Vi ricordiamo che del gioco è disponibile una breve demo gratuita, introduttiva alle sue misteriose atmosfere, che abbiamo provato per voi tempo fa.