The Super Models: trailer del documentario-evento su Apple TV+

Apple TV+ ha svelato oggi il trailer del nuovo documentario-evento in quattro parti “The Super Models” che accende i fari sulle straordinarie carriere di Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista e Christy Turlington. Ogni episodio della docuserie, in uscita il 20 settembre su Apple TV+, presenta contributi inediti di alcuni dei più grandi nomi della moda e della cultura. “The Super Models” ripercorre gli anni ’80, quando quattro donne provenienti da diversi angoli del mondo si unirono a New York. Già forti di per sé, la gravitas che raggiunsero insieme trascendeva l’industria stessa. Il loro prestigio era così straordinario che permise alle quattro di superare la fama dei marchi che presentavano, rendendo i nomi di Naomi, Cindy, Linda e Christy tanto importanti, quanto gli stilisti che le vestivano.

Oggi, le quattro supermodelle restano in prima linea nel contributo alla cultura grazie all’attivismo, alla filantropia e all’abilità negli affari. Mentre l’industria della moda continua a ridefinire se stessa – e i ruoli delle donne al suo interno – questo documentario racconta la storia di come quattro donne si sono riunite per rivendicare il loro potere, aprendo la strada a quelle successive. La serie riporta testimonianze e contributi su e di personalità come Fabien Baron, Jeanne Beker, Emily Bierman, Tim Blanks, Martin Brading, Paul Cavaco, Carlyne Cerf De Dudzeele, Grace Coddington, Sante D’orazio, Charles Decaro, Arthur Elgort, Edward Enninful, David Fincher, Tom Freston, John Galliano, Garren, Robin Givhan, Tonne Goodman, Michael Gross, Bethann Hardison, Marc Jacobs, Kim Jones, Donna Karan, Calvin Klein, Michael Kors, Rocco Laspata, Suzy Menkes, Isaac Mizrahi, Michael Musto, François Nars, Todd Oldham, Hal Rubenstein, Anna Sui, Annie Veltri, Donatella Versace e Vivienne Westwood.

“The Super Models” è prodotto per Apple TV+ da Imagine Documentaries e One Story Up, con i produttori esecutivi Brian Grazer, Ron Howard, Sara Bernstein, Justin Wilkes, Barbara Kopple, Roger Ross Williams e Geoff Martz, insieme a Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista e Christy Turlington Burns.

