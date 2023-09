Profondo Nero: il fumetto di Dylan Dog scritto da Dario Argento torna in una nuova edizione

Una delle collaborazioni più importanti degli ultimi anni della Sergio Bonelli Editore, che ha visto uniti Dylan Dog e Dario Argento, ritorna con una nuova edizione. Profondo Nero verrà riproposto in libreria e fumetteria dal 15 settembre.

Ecco la copertina.

Il volume sarà composto complessivamente da 128 pagine in bianco e nero, con formato 22×31. al prezzo di 21 euro. L’albo è realizzato da Dario Argento, con il contributo di Stefano Piani, ed i disegni di Corrado Roi, che ha lavorato anche alla copertina.

Profondo Nero è un racconto nero come la notte, nel quale il leggendario maestro dell’horror italiano interpreta le atmosfere del personaggio di Tiziano Sclavi secondo il suo stile onirico e inquietante.

In DYLAN DOG. PROFONDO NERO ci chiediamo: chi è Lais, la splendida e misteriosa modella di cui Dylan Dog si innamora all’inaugurazione di una mostra fotografica, e che sembra svanita nel nulla. Per seguire le sue tracce, l’Indagatore dell’Incubo si troverà a scavare in un intricato mistero, che lo condurrà di fronte a un’imprevedibile, orrenda verità.

Esclusivamente nelle librerie del circuito Starshop, al Bonelli Store e sullo shop online di Sergio Bonelli Editore, il volume è disponibile anche in una versione Variant con una copertina speciale.