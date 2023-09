My Adventures With Superman 2: la produttrice promette novità sensazionali

Ecco cosa ha rivelato la produttrice di My Adventures With Superman 2 sulla nuova stagione.

Dopo il successo della prima stagione, My Adventures With Superman 2 promette di essere sensazionale. Ciò è quanto ha dichiarato la produttrice del cartone animato Josephine Campbell.

Qui sotto troviamo il promo che annuncia My Adventures With Superman 2.

Following the finale of My Adventures with Superman Season 1, here's the on-air announcement that Season 2 is currently in production! pic.twitter.com/1JvHfu2ff5 — Swimpedia (@swimpedia) September 1, 2023

Mentre queste sono le parole di Josephine Campbell sulla nuova stagione:

Non perdetevi la seconda stagione di My Adventures with Superman. Abbiamo avuto il meraviglioso compito di poterli realizzare entrambi nello stesso periodo e sono molto entusiasta di questo. Ci sono così tante cose in ballo nella seconda stagione che penso lasceranno a bocca aperta le persone. Quindi sì, rimanete aggiornati sul progetti, continuate a guardare questa serie animata.

Tra le novità che gli appassionati attendono ci sta la comparsa di Batman per un team-up speciale con l’Uomo d’Acciaio. Del resto nella prima stagione di My Adventures with Superman è stata fatta vedere la reporter Vicky Vale, che viene proprio dalla parte di universo narrativo DC che riguarda il cavaliere oscuro.

My Adventures with Superman è andato in onda, fino ad ora, su Adult Swim.