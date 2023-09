Julia: il fumetto della Sergio Bonelli Editore raggiunge il numero 300

Questo mese il mensile Julia ha raggiunto il traguardo del numero 300. Si tratta di un albo celebrativo che è stato pubblicato tutto a colori. Il fumetto è disponibile dall’1 settembre nelle edicole, ed ha il titolo Le mie Vacanze Romane.

Questa è la copertina.

A comporre il fumetto sono 116 pagine a colori, in vendita a 5 euro. Ecco la sinossi:

La nostra criminologa e il fidanzato, Ettore Cambiaso, desiderosi di una tranquilla vacanza, si trovano al centro di una rapina in un ristorante. Le loro indagini si snoderanno per le strade della Città eterna, sullo sfondo di scorci amati dai turisti in tutto il mondo.