Batman Day 2023: il volume Panini ha in copertina Hell Raton

Il Batman Day si celebrerà il 16 settembre, e per l’occasione, sarà pubblicato da Panini Comics un volume speciale che racchiuderà alcuni team-up del cavaliere oscuro. Ed un team-up sarà presentato anche nella copertina variant, che mostrerà Batman al fianco di Hell Raton.

Hell Raton è al fianco di Batman per difendere Gotham City!

In occasione del BatmanDay 2023, Hell Raton, brand ambassador della collezione Kappa dedicata a Batman, si allea in un inedito team-up con il Cavaliere Oscuro nella copertina variant realizzata da Antonio Fuso per l’imperdibile volume celebrativo Panini Comics!