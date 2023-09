Alan Wake 2: nuovo video di gameplay da 11 minuti con Saga Anderson

Alan Wake 2 torna a mostrarsi in un nuovo corposo video di gameplay catturato da IGN con protagonista Saga Anderson. Il filmato, della durata di 11 minuti, mostra una sezione di gioco in cui vediamo l’agente muoversi tra le strade di Bright Falls per interrogare i cittadini ed indagare sui misteriosi omicidi rituali commessi nell’area. Non manca anche un po’ d’azione con diverse sequenze di combattimento. Vediamo il filmato:

Realizzato da sole 130 persone, Alan Wake 2 è il più grande progetto mai sviluppato da Remedy che includerà la presenza di toni più macabri e di una sceneggiatura molto più corposa rispetto al precedente episodio. In questo nuovo capitolo il tema della dualità sarà centrale, con due mondi da esplorare e due protagonisti le cui storie risultano interconnesse anche se si svolgono in due luoghi diversi.

Alan Wake 2 sarà disponibile a partire dal 27 ottobre 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Leggi anche: