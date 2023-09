Mercedes lavora ad una Classe G ‘Baby’ completamente elettrica

Sarà compatta e, in teoria, anche più economica della Classe G elettrica che farà presto il capolino sul mercato. A dare l'ufficialità è il CEO di Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz sta espandendo la sua gamma di veicoli elettrici con un fratello più piccolo, ed economico, dell’attesa versione completamente elettrica della Classe G.

L’annuncio è stato fatto in occasione dell’IAA Mobility 2023 di Monaco, dove Mercedes ha anche presentato una concept car che anticipa la futura CLA Coupé elettrica.

Il CEO Ola Kallenius ha svelato i piani per un Classe G elettrica “baby” che sarà più piccola, compatta e, come ha affermato Kallenius, “divertente da guidare”. L’operazione ricorda, almeno in parte, quanto fatto da Ford con la sua Bronco, che ha a sua volta anche una versione compatta (chiamata, guarda caso, proprio Bronco Baby).

Questo nuovo modello deriva dalla concept G-CLass EQC presentata all’IAA Mobility del 2021. Il fatto che Mercedes voglia lanciare una versione compatta della Classe G non è esattamente una novità: è oggetto di rumor e fughe di notizie da diversi anni. Il modello potrebbe chiamarsi Mercedes Classe g, con la “g” in minuscolo per distinguere la vettura del modello a grandezza naturale.

Sebbene i dettagli specifici sul veicolo siano limitati, è confermato che avrà una propulsione completamente elettrica ed è probabile che avrà trazione integrale (altrimenti che fuoristrada sarebbe?).

Probabilmente dal lancio della Classe g, o Classe G Baby, ci separano ancora parecchi anni: poggerà sulla piattaforma MB.EA, che non sarà pronta prima del 2025.