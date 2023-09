CLA Class EV: le entry-level di Mercedes saranno fatte così, tanta autonomia e ricarica rapidissima

Mercedes-Benz ha presentato una nuova concept car. La CLA Class EV offre un assaggio del futuro dell’elettrificazione secondo l’azienda di Stoccarda.

Mercedes definisce la CLA Class EV una concept di “quasi produzione”, nel senso che il modello di serie non si discosterà più di tanto dal design e dalle caratteristiche della concept. Ovviamente possiamo scordarci i cerchi “alieni”, i LED da navicella spaziale e alcuni degli elementi più insoliti dell’abitacolo: ma tutto il resto dovrebbe rimanere.

Questo veicolo offre un’autonomia straordinaria e una ricarica ultra-rapida a 800 volt. Questa berlina a quattro porte è il primo modello della linea di veicoli elettrici che sfrutteranno il nuovo Mercedes-Benz Modular Architecture (MMA), che includerà anche una versione shooting brake e due SUV. Sebbene sia stato svelato come concept al Salone dell’Auto IAA Mobility di Monaco, la CLA Class di serie entrerà in produzione solamente verso la fine del 2024.

L’MMA è stato concepito per i veicoli della classe entry-level di Mercedes-Benz. Il concept ha dimensioni quasi identiche alla berlina CLA attualmente in commercio.

l CLA Class si concentra meno sulla potenza rispetto ad altri veicoli elettrici di Mercedes-Benz (non sono stati condivisi dati sulle prestazioni), concentrandosi invece sull’efficienza e sulla velocità di ricarica. A tal fine, utilizza un’architettura da 800 volt e un singolo motore da 235 CV montato nella parte posteriore.

Dispone anche di una nuova pompa di calore per mantenere calde le batterie (e gli occupanti) in inverno: le basse temperature, si sa, non fanno bene all’autonomia e ai tempi di ricarica dei veicoli elettrici.

Con tutti questi accorgimenti, il Concept CLA Class può raggiungere un’autonomia di 750km secondo il ciclo WLPT. La ricarica rapida dovrebbe invece offrire fino a 320km di autonomia in appena 15 minuti.