Il Pentagono de-classifica video UFO e rende più facile la segnalazione degli avvistamenti

Il Dipartimento della Difesa (DoD) ha lanciato un sito web che promette di essere un tesoro per gli appassionati di UFO. La homepage del All-domain Anomaly Resolution Office (Ufficio per la Risoluzione delle Anomalie) (AARO) del Pentagono non solo fornisce l’accesso a video UAP (Fenomeni Aerei Non Identificati) precedentemente classificati, ma funge anche da piattaforma per il personale governativo e militare per segnalare i propri incontri con oggetti misteriosi nel cielo.

Welcome to the official Twitter account for the All-domain Anomaly Resolution Office. Through this channel, we will provide updates and information relative to our examinations of unidentified anomalous phenomena across space, air, and maritime domains. https://t.co/V9yq4cruWh — All-domain Anomaly Resolution Office (@DoD_AARO) July 20, 2022

Tuttavia, ci sono alcune limitazioni. L’AARO tratta solo gli avvistamenti riportati da dipendenti militari o governativi, escludendo molti avvistamenti credibili da parte di civili, compresi i piloti commerciali.

Sebbene la verità sugli UFO rimanga un mistero, il Pentagono sembra aperto a indagare ulteriormente

Il sito web dell’AARO arriva in concomitanza con le crescenti richieste di maggiore trasparenza da parte del Congresso in materia di UFO. L’ex funzionario dell’intelligence statunitense David Grusch, che ha supervisionato gli sforzi del Dipartimento della Difesa per esaminare gli avvistamenti di UAP, ha dichiarato in precedenza alla sottocommissione Oversight della Camera di essere stato messo al corrente di un’iniziativa “pluridecennale” del Pentagono volta a raccogliere e ricostruire gli UAP danneggiati. Il sito web dell’AARO è in continua evoluzione e sta lavorando su strumenti per rendere più semplice la segnalazione da parte del pubblico. La ricerca di risposte continua.