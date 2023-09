Filiera nautica di Genova: il sindaco Bucci ne elogia il successo e prevede un futuro luminoso

Il sindaco di Genova, Marco Bucci, ha espresso il suo orgoglio per la crescente importanza della filiera nautica nella città, sottolineando che Genova è diventata un punto di riferimento nel settore. Queste affermazioni sono state fatte in occasione della presentazione della 63esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova, un evento organizzato da Confindustria Nautica, l’associazione nazionale che rappresenta l’intera industria della nautica da diporto.

Bucci ha dichiarato:

La città di Genova deve essere orgogliosa di avere uno dei business che cresce più in Italia, la filiera del comparto nautico. Oggi siamo i campioni di questa filiera.

Questo commento riflette la fiducia del sindaco nella posizione di Genova come leader nel settore nautico italiano. Il sindaco ha anche espresso ottimismo riguardo alla crescita del Salone Nautico Internazionale di Genova, evidenziando che anno dopo anno la città continua a dimostrare il suo ruolo di capitale del Mediterraneo e della nautica da diporto internazionale. Ha sottolineato il successo continuo del settore nautico, affermando:

Il business della nautica, infatti, va a gonfie vele e di questo siamo molto contenti.

Inoltre, Bucci ha proiettato la visione di un futuro ancor più brillante per il Salone Nautico di Genova, anticipando che l’anno successivo si potrà godere di un evento ancora più straordinario. Questo rafforza l’impegno della città nel mantenere alto il livello di eccellenza del suo Salone Nautico.

Il sindaco ha concluso sottolineando l’importanza del settore nautico per Genova, non solo come punto di vanto, ma anche come fonte di lavoro e sviluppo economico per l’intera città. Queste parole sottolineano il ruolo cruciale che il settore nautico svolge nell’ambito dell’economia locale e la sua capacità di portare benefici a tutti i cittadini di Genova.