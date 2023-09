Emergenza in volo: aereo Delta Airlines torna indietro ad Atlanta

Questo evento insolito mette in evidenza l'importanza della prontezza dell'equipaggio di cabina e delle procedure di sicurezza in situazioni inaspettate.

Un insolito incidente ha fatto notizia quando un volo diretto a Barcellona operato dalla Delta Airlines è stato costretto a tornare indietro ad Atlanta. La causa? Un passeggero che ha subìto un improvviso e grave attacco di diarrea durante il volo. Questa straordinaria situazione è stata riportata dalla redazione di Adnkronos.

Il pilota dell’aereo ha valutato la situazione come un potenziale “rischio biologico” e ha prontamente richiesto il permesso alla torre di controllo di Atlanta per effettuare un ritorno d’emergenza all’aeroporto di partenza. Questa decisione è stata presa dopo circa due ore di volo, rendendo la situazione ancor più insolita.

Un passeggero a bordo ha raccontato l’accaduto, spiegando che una persona a bordo si è improvvisamente sentita male, costringendo l’aereo a tornare indietro verso Atlanta. Il resoconto di questo testimone è stato condiviso tramite la piattaforma di social media “X,” precedentemente conosciuta come Twitter.

Dopo l’atterraggio di emergenza ad Atlanta, la Delta Airlines ha immediatamente messo in atto misure per gestire la situazione in modo efficace. L’aereo è stato sottoposto a una dettagliata operazione di disinfezione, durata diverse ore, al fine di garantire la massima sicurezza per i passeggeri e l’equipaggio. Questa disinfezione era fondamentale per evitare la diffusione di potenziali agenti patogeni a bordo dell’aereo.

