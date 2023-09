Cina: via libera all’Intelligenza Artificiale: rilasciati i primi modelli IA al pubblico

Due importanti aziende cinesi, la 360 Security Technology e iFlytek, hanno annunciato il rilascio dei loro modelli di Intelligenza Artificiale (IA) al pubblico. Cosa rende questo annuncio così speciale? A differenza di altri Paesi, la Cina richiede alle aziende di presentare valutazioni di sicurezza e di ricevere l’autorizzazione prima che i prodotti di intelligenza artificiale possano essere disponibili per l’uso da parte di chiunque. Secondo Reuters, le autorità hanno recentemente accelerato gli sforzi per sostenere le aziende che sviluppano l’IA, in quanto la tecnologia diventa sempre più al centro della competizione con gli Stati Uniti. iFlytek, con sede a Hefei e nota per la sua tecnologia di riconoscimento vocale, ha detto che stava lanciando il suo modello di IA “Spark”, mentre 360 Security Technology, con sede a Beiing e nota per il suo software antivirus, ha lanciato il suo modello di IA “Zhinao”. Tuttavia, c’è anche una discussione in corso sulla sicurezza e la privacy legate a queste tecnologie. È un equilibrio delicato tra l’adozione dell’IA e la protezione dei dati personali.