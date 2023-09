Giancarlo Esposito in trattative con i DC Studios per partecipare ad un film

I DC Studios potrebbero presto ingaggiare un importante attore per un progetto cinematografico: stiamo parlando di Giancarlo Esposito, interprete che ha di recente rivelato di essere in trattative con James Gunn.

Ecco le sue parole:

Ho di recente parlato con James Gunn della possibilità di recitare in un film. Quindi chi lo sa? Potrebbe succedere presto.

L’attore non ha dichiarato altro. Perciò, per ora, non resta che fantasticare sul possibile ruolo di Giancarlo Esposito in un film DC. Che possa essere lui il Lex Luthor di Superman: Legacy?

Ricordiamo che James Gunn sta lavorano al lungometraggio sull’Uomo d’Acciaio che sarà distribuito nelle sale cinematografiche nel 2025.

Le parole di Giancarlo Esposito sono state pronunciate dall’interprete durante il Comic-Con Panama. L’attore ha vestito i panni del villain principale di Breaking Bad, entrando nell’immaginario degli appassionati di serie TV durante lo scorso decennio.

Ma Esposito è anche apparso nella serie su The Mandalorian, confermandosi come interprete seriale piuttosto gettonato.