Super Mario Bros. Wonder: nuovo video di gameplay da 20 minuti mostra alcuni dei nuovi poteri

Super Mario Bros. Wonder torna a mostrarsi in un nuovo video di gameplay da 20 min che mostra alcuni livelli e i nuovi poteri dei protagonisti.

Super Mario Bros. Wonder è tornato a mostrarsi con un video di gameplay di ben 20 minuti che ci permette di dare un ulteriore sguardo alle caratteristiche di quest’attesissimo nuovo capitolo 2D della saga di Mario.

Il filmato, che trovate qui sotto, mostra alcuni dei livelli che potremo affrontare nel gioco, nonché i nuovi poteri dei protagonisti come quello che permette di trasformarsi in elefante o in una trivella per evitare i nemici. Possiamo vedere anche delle sessioni in multiplayer locale a due e quattro utenti. Vediamo il video:

Annunciato in occasione del Nintendo Direct di giugno, Super Mario Bros. Wonder è un nuovo capitolo della saga 2D di Super Mario. Oltre ai classici personaggi (Mario, Luigi, Toad e Peach), in questa nuova avventura sarà possibile impersonare anche Daisy, Toadette, Yoshi e Ruboniglio.

“Il Principe Florian ha invitato Mario e i suoi amici per una visita, ma a sorpresa si è presentato anche un ospite sgradito! Mentre il suo esercito guasta la festa, Bowser ruba un fiore meraviglia e si fonde con il castello del principe, trasformandosi in una fortezza volante!” recita la sinossi ufficiale.

Vi ricordiamo che Super Mario Bros. Wonder è tornato a mostrarsi proprio qualche giorno fa in occasione del Nintendo Direct dedicato. Se volete saperne di più, vi rimandiamo al nostro speciale che riassume tutte le novità mostrate.

Super Mario Bros. Wonder sarà disponibile a partire dal 20 ottobre 2023 in esclusiva su Nintendo Switch.