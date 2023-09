La BCE e la complessa decisione sui tassi d’interesse: bilanciare inflazione e crescita in Europa

La Banca Centrale Europea (BCE) sta attualmente affrontando una complessa sfida riguardo ai tassi d’interesse, poiché deve bilanciare l’inflazione e la crescita economica in Europa. Questa situazione è resa ancora più difficile rispetto alla Federal Reserve degli Stati Uniti (Fed) a causa delle differenze nelle dinamiche economiche tra le due regioni.

Mentre l’inflazione nell’Eurozona sta diminuendo, il suo declino è meno rapido rispetto agli Stati Uniti. Inoltre, la prospettiva di una recessione preoccupa, specialmente alla luce dei recenti dati economici, come il calo del PIL italiano nel secondo trimestre.

Gli esperti ritengono che sia la Fed che la BCE potrebbero considerare una “pausa” nei loro aumenti dei tassi di interesse a settembre. Tuttavia, la situazione è più intricata in Europa. La Fed sembra essere riuscita a ottenere un “soft landing”, ovvero a ridurre l’inflazione senza far precipitare l’economia in una recessione. Al contrario, la BCE deve prendere decisioni più complesse e il mercato ora prevede solo una probabilità del 20% di un aumento dei tassi, in parte perché i dati sull’inflazione offrono un certo conforto, mentre preoccupano di più le prospettive di recessione.

Il futuro rimane incerto, e alcuni ritengono che entrambe le banche centrali potrebbero optare per una pausa. Tuttavia, se la BCE decidesse di aumentare ulteriormente i tassi, ci sarebbero rischi concreti per l’economia, in particolare per le imprese che devono affrontare costi di finanziamento più elevati.

Le differenze chiave tra l’Europa e gli Stati Uniti includono la velocità e la profondità della discesa dell’inflazione, con gli USA che hanno visto un declino più rapido. Gli USA hanno anche sperimentato una crescita economica solida nel secondo trimestre, oltre il 2%, mentre l’Europa sta mostrando segni di stagnazione, con la Germania e l’Italia che ne sono esempi. Inoltre, la situazione dei tassi d’interesse reali in Europa è diversa da quella degli Stati Uniti, poiché qui sono meno positivi.