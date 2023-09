LEGO 2K Drive: weekend Free-To-Play su Xbox, Steam e PlayStation

È il momento perfetto per provare LEGO 2K Drive, lo spassoso racing game di 2K Games e LEGO Group recentemente pubblicato su PC e console: sono difatti stati organizzati due fine settimana di prova e gioco gratuito su Xbox, Steam e PlayStation. I giocatori possono partecipare ai weekend di festa e provare il gioco di guida e avventura AAA sviluppato da Visual Concepts, che evolve ulteriormente l’iconica esperienza LEGO ed è caratterizzato da un vasto mondo aperto.

LEGO 2K Drive è free-to-play dal 31 agosto al 3 settembre su Xbox e Steam, mentre dal 7 all’11 settembre su PlayStation. In LEGO 2K Drive, i fan possono anche dare vita ai loro sogni grazie al Garage, dotato di 1000 pezzi disponibili per costruire veicoli di ogni genere, offrendo anche una solida esperienza co-op e un emozionante multiplayer per divertirsi con gli altri giocatori.

Realizzato per essere giocato da soli o in compagnia, il gioco offre una solida modalità cooperativa e un entusiasmante multiplayer competitivo cross-play, che consente ai giocatori di riunirsi su tutte le piattaforme. L’Online, la modalità cooperativa e il gioco wireless locale con gli amici sono disponibili anche su Nintendo Switch. Ulteriori informazioni su modalità di gioco, personalizzazione e altro ancora sono disponibili QUI. LEGO 2K Drive sarà lanciato con una vasta gamma di contenuti da giocare (e rigiocare) che continueranno a crescere dopo il lancio con quattro Stagioni di Drive Pass uniche.

Sono disponibili tre edizioni di LEGO 2K Drive:

• La Standard Edition è disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S.

• La Awesome Edition include un nuovo veicolo, una decorazione flair e una mini-figure LEGO in formato fisico tutta da montare. I giocatori riceveranno anche il “Drive Pass Anno 1”, un pacchetto che include le versioni Premium delle stagioni 1-4 del Drive Pass, il veicolo Awesome Pizza e 550 monete.

• La Awesome Rivals Edition è disponibile solo in formato digitale e include diversi nuovi veicoli, una decorazione flair e mini-figure LEGO. I giocatori riceveranno anche il “Drive Pass Anno 1”, un pacchetto che include le versioni Premium delle stagioni 1-4 del Drive Pass, il veicolo Awesome Pizza e 550 monete.

