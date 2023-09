League of Legends – EMEA Championship Final 2023: in diretta nei The Spece Cinema, commentati in italiano

Il 10 settembre arriva nei The Space Cinema League of Legends - EMEA Championship Final 2023, lo speciale evento E-Sports, commentato in diretta, in italiano.

Nei The Space Cinema di Cerro Maggiore, Rozzano, Limena, Roma – Parco de’ Medici e Nola arriva un evento speciale: domenica 10 settembre gli spettatori assisteranno alle LEC Season Finals, il culmine dell’anno agonistico in EMEA, con le migliori sei squadre nazionali. La diretta da Montpellier sarà commentata in lingua italiana. I campioni di LEC Inverno, Primavera ed Estate si assicureranno automaticamente un posto nelle LEC Season Finals, mentre i posti rimanenti e la classifica generale saranno decisi dai punti del campionato. Le sei squadre si sfideranno per dimostrare il loro dominio e per avere la possibilità di rappresentare l’EMEA sul palcoscenico internazionale del Campionato mondiale di League of Legends. È possibile acquistare i propri posti in sala visitando il sito di The Space Cinema, a questo link.

Dopo dieci straordinari anni di eSport di League of Legends in Europa, arriva anche al cinema un evento di E-Sports del genere. Il 2023 è stato un anno di espansione e aggiornamento, nel sistema di campionati del popolare videogioco, come comunicato da Riot Stessa sul sito ufficiale, tempo fa:

Che siate stati con noi per dieci anni o per uno solo, abbiamo intenzione di offrirvi una prospettiva per l’eSport di LoL nella regione più ampia, chiara e audace, e di continuare a innovare per tenere la LEC e l’ecosistema che le ruota attorno al centro di una nuova generazione di gioco competitivo. Oggi, siamo orgogliosi di annunciare l’espansione della nostra regione, con la fusione di Turchia, CIS e MENA all’interno dell’Europa, per far nascere un’unica regione competitiva unita. Benvenuti a #EMEA23.

Vogliamo che EMEA sia una regione che unisca i fan di continenti diversi e che competa per difendere l’orgoglio regionale e raggiungere il successo internazionale. Con questo cambiamento, vogliamo aprire ai giocatori la strada per raggiungere la vetta dell’eSport di League of Legends nella regione, e creare delle opportunità per unire i fan di tutta EMEA nel tifo per le squadre che amano. Ogni serie, ogni partita e ogni momento contano. Che si tratti di accendere i riflettori sui talenti emergenti negli EMEA Masters appena rinnovati, o della sfida per essere incoronati campioni di EMEA nella LEC, abbiamo intenzione di mostrare tutto il meglio di League of Legends competitivo in EMEA, durante tutto l’anno. Quello fatto finora è stato un viaggio indimenticabile per League of Legends EMEA, ma gli ultimi dieci anni sono stati solo l’inizio. Ci auguriamo di creare una regione che continui a ispirare fan e giocatori per tutto il futuro della LEC e delle leghe regionali, e che continuerà a salire sul palco internazionale per anni a venire.

Leggi anche: