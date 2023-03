League of Legends: ecco Milio, la fiamma gentile

League of Legends prosegue inarrestabile la sua cavalcata presentando sempre nuovi contenuti: ecco che la patch 13.6 ci presenta un nuovo Campione, Milio, detto “la fiamma gentile”, di cui vi presentiamo gli artwork, le skill e il tema musicale.

Milio è un giovane proveniente da un remoto villaggio al confine di Ixtal, dove la sua famiglia è stata esiliata molte generazioni fa. Attraverso il suo modo unico di vedere il mondo ha imparato a padroneggiare l’Assioma del fuoco, che usa per aiutare e guarire gli altri. Incaricato di riportare la famiglia alla sua antica gloria all’interno degli Yun Tal, abbandona la tranquillità del suo villaggio e si avventura nelle zone selvagge di Ixtal, ignaro di ciò che lo aspetta nella capitale, Ixaocan.



“Cara famiglia, non indovinerete mai che cosa ho visto oggi…”

Milio usa la padronanza del fuoco guaritore per creare una fiamma eterna, che brucia all’intero della sua furnasita, uno zaino di sua creazione. La fiamma di Milio, ovviamente, assume la forma di un adorabile fuoco antropomorfo che lui chiama “fuemigo”. Con la sua furnasita è anche in grado di creare dei fuemigos più piccoli e di usarli come estensione della sua magia. Non avendo ricevuto un addestramento formale, l’espressione dell’Assioma del fuoco di Milio è meno rigida rispetto a quella di una persona addestrata, come Qiyana. Inoltre, poiché è molto lontano da casa, infonde in ogni fuemigo un aspetto delle personalità dei membri della sua famiglia, tanto da arrivare perfino a parlarci.

Queste le sue abilità:

Passiva – Fiammeggiante!

Le abilità di Milio incantano gli alleati che toccano, la cui abilità o auto-attacco successivo infligge una raffica di danni aggiuntivi e brucia il bersaglio.

Q – Ultra mega calcio di fuoco

Milio calcia una palla che respinge un nemico. Quando colpisce, la palla sale verso l’alto e ricade sul bersaglio, infliggendo danni e rallentando i nemici nell’area di impatto.

W – Fuocherello ristoratore

Milio crea una zona di potenziamento che cura gli alleati e aumenta la gittata d’attacco di chi si trova al suo interno. La zona segue l’alleato più vicino al punto di lancio.

E – Caldi abbracci

Milio applica uno scudo a un alleato, incrementandone temporaneamente la velocità di movimento.

R – Soffio di vita

Milio scatena un’ondata di fiamme lenitive che curano e rimuovono gli effetti di controllo dagli alleati entro la portata.

Ricordiamo che League of Legends è un gioco di strategia in cui due squadre di cinque potenti campioni si affrontano per distruggere la base degli avversari, scegliendo tra oltre 140 Campioni. Si tratta di uno dei più grandi successi di sempre del genere MOBA e della scena e-sportiva, che va avanti ormai dal 2009.

Il tutto ha poi dato origine a un prospero franchise che si stempera su diversi generi videoludici ed esperienze multi e crossmediali di ogni tipo, come il gruppo musicale delle K/DA e la pluripremiata serie animata di successo Arcane.

Leggi anche: