Borderlands Collection: Pandora’s Box, l’antologia definitiva della serie

Oggi, 2K e Gearbox Software hanno rivelato due nuovi modi di vivere l’universo di Borderlands, l’acclamato franchise a cui milioni di persone giocano ancora oggi. Per la prima volta, tutte e sei le avventure di Borderlands saranno racchiuse in un unico pacchetto; inoltre Borderlands 3 Ultimate Edition per Nintendo Switch è stato annunciato per una uscita stand-alone. Borderlands Collection: Pandora’s Box arriverà il 1° settembre 2023 su PC via Steam, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation4 e PlayStation 5. Borderlands 3 Ultimate Edition sarà disponibile su Nintendo Switch il 6 ottobre 2023.

Borderlands Collection: Pandora’s Box raccoglie tutti e sei gli acclamati giochi base dell’iconico franchise: Borderlands, Borderlands 2, Borderlands: The Pre-Sequel, Tales from the Borderlands, Borderlands 3 e New Tales from the Borderlands, oltre a tutti i loro contenuti aggiuntivi, per la prima volta in un unico gigantesco pacchetto digitale.

In Borderlands Collection: Pandora’s Box, i fan potranno sperimentare l’iconico franchise che ha definito il genere looter-shooter con i suoi scontri a fuoco estremi, gli arsenali incredibilmente vari e le emozionanti avventure interplanetarie perfette sia per il gioco in solitaria sia per il gioco in cooperativa. È l’occasione migliore per gli amanti del franchise e per i nuovi arrivati di sperimentare questa serie leggendaria in una unica raccolta.

Borderlands 3 Ultimate Edition è la quintessenza dell’esperienza di Borderlands 3, con il pluripremiato gioco base più tutti e sei i contenuti aggiuntivi e la collezione completa di pacchetti decorativi. Sfrecciate attraverso vari mondi nei panni di uno dei quattro Vault Hunters, i più forti cacciatori di tesori di Borderlands, ognuno dei quali è dotato di una serie di abilità, capacità e personalizzazioni diverse. Giocate da soli o con un amico in cooperativa locale o online a due giocatori per affrontare nemici mortali, accumulare bottini e salvare la vostra casa dai cult leader più spietati della galassia.

I contenuti di Borderlands 3 Ultimate Edition per Nintendo Switch includono:

Gioco base di Borderlands 3

Handsome Jackpot di Moxxi

Pistole, amore e tentacoli: Il matrimonio di Wainwright e Hammerlock

Bounty of Blood

Psycho Krieg e il Fantastico Fustercluck

Designer’s Cut

Oltre 30 oggetti cosmetici

Siete alla ricerca della vostra prossima avventura? Sintonizzatevi su Echoes from the Borderlands, una nuova serie di podcast incentrata sul franchise di Borderlands e sulla sua eredità. Nelle prossime settimane, i fan più accaniti e i curiosi potranno ascoltare discussioni approfondite e aneddoti dietro le quinte su come è nato il franchise. Dopo il lancio iniziale, ogni giovedì alle 14 CET ci sarà un nuovo episodio. Echoes from the Borderlands sarà disponibile su tutte le principali piattaforme di podcast, tra cui il canale YouTube di Gearbox Official, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, iHeartRadio e Pandora a partire dal 1° settembre alle 14 CET. Celebrate la storia di Borderlands con un viaggio nella storia, in stile podcast! Echoes from the Borderlands esplora l’iconico franchise di Borderlands attraverso conversazioni con gli scrittori, gli sviluppatori, gli artisti e tutti coloro che hanno contribuito alla sua creazione e al suo successo.

In questa stagione inaugurale di Echoes from the Borderlands, la squadra di Gearbox scaverà in profondità per portare alla luce tutti i ricordi nebulosi, semidimenticati e intenzionalmente repressi del periodo in cui hanno creato i giochi di Borderlands. Risate? Certo! Lacrime? Probabilmente sì! Esplosioni? Quasi certamente! Tenete gli occhi (o le orecchie) aperti per scoprire alcuni volti noti come Randy Pitchford, fondatore di Gearbox Entertainment, Anthony Burch, scrittore principale di alcuni dei vostri titoli preferiti di Borderlands. Altri ospiti speciali sono Lin Joyce (Managing Director of Narrative), Matt Ward (Cinematics Director), Joel Watson (Creative Producer) e Sam Winkler (Senior Writer).

Leggi anche: