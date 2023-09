Alan Wake 2: il nuovo video dietro le quinte ci mostra il Luogo Buio

Remedy Entertainment ha pubblicato un nuovo video dietro le quinte di Alan Wake 2, stavolta tutto dedicato al Luogo Buio. Come di certo ricorderete, alla fine del primo capitolo Alan Wake si tuffa nel Cauldron Lake, finendo in una dimensione oscura, in un vero e proprio incubo, chiamato appunto Luogo Buio.

Lo scrittore maledetto è rimasto intrappolato all’interno del Dark Place per anni. Stando ai dettagli condivisi dal creative director Sam Lake, il Luogo Buio è una versione alternativa della New York immaginata dal protagonista. All’interno di essa ci sono alcuni frammenti della sua storia passata, inclusi riferimenti alla moglie Alice e ci saranno alcuni personaggi collegati ai romanzi che ha scritto in precedenza.

Realizzato da sole 130 persone, Alan Wake 2 è il più grande progetto mai sviluppato da Remedy che includerà la presenza di toni più macabri e di una sceneggiatura molto più corposa rispetto al precedente episodio. In questo nuovo capitolo il tema della dualità sarà centrale, con due mondi da esplorare e due protagonisti le cui storie risultano interconnesse anche se si svolgono in due luoghi diversi.

Alan Wake 2 sarà disponibile a partire dal 27 ottobre 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.