A New York la polizia userà i droni per monitorare le feste private

"Utilizzeremo la tecnologia e utilizzeremo i droni per questo weekend di J'ouvert", ha annunciato il Dipartimento d Polizia di New York.

Lunedì 4 settembre negli Stati Uniti si terrà il Labour Day. Il che implica che sta per iniziare un lungo weekend di riposo o baldoria per moltissimi americani. Sarà anche una giornata piuttosto faticosa per le forze dell’ordine, che dovranno vedersela con centinaia di segnalazioni e reclami per ubriachezza molesta, disordini e feste chiassose.

A New York, il Dipartimento di Polizia ha deciso di tenere sotto d’occhio la situazione – e nello specifico le feste più partecipate e caotiche – dispiegando una nuova risorsa: i droni armati di videocamere 4K e controllati da remoto.

“Utilizzeremo la tecnologia e utilizzeremo i droni per questo weekend di J’ouvert. I droni risponderanno alle chiamate non prioritarie e alle chiamate prioritarie, ad esempio se riceveremo chiamate al nostro numero 311 , la linea dedicata a quelle che non sono emergenze prioritarie, se il chiamante segnala la presenza di una grande folla o una grande festa nel cortile, utilizzeremo le nostre risorse per recarci sul posto e verificare se la segnalazione è fondata o meno. Saremo così in grado di determinare quante risorse inviare in quella posizione per questo weekend. Il nostro team di droni sarà attivo a partire da stasera e continuerà fino a lunedì mattina

Se vi sembra una soluzione distopica, sappiate che poteva andare peggio: la polizia avrebbe potuto sguinzagliare Spot, il suo cane robot.