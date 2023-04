Il cane robot Spot ritorna in servizio, la polizia di New York lo userà nelle situazioni di pericolo

E con Spot ritornano anche le polemiche: "la città di New York merita sicurezza, non una brutta copia di Robocop", ha detto un'attivista.

Nel 2021, la polizia di New York aveva brevemente iniziato ad utilizzare Spot, il famigerato cane robot della Boston Dynamics, come supporto durante alcune operazioni. Il NYPD aveva spiegato che, idealmente, il robot sarebbe stato utilizzato in tutte le situazioni di pericolo, ad esempio per condurre sopralluoghi degli edifici nei casi di sequestro di persona, oppure durante gli incendi. Ma il programma pilota ha avuto vita brevissima: dopo la forte opposizione dell’opinione pubblica, il dipartimento aveva deciso di mettere Spot in panchina — a tempo indefinito.

Ora, il sindaco di New York, Eric Adams, ha deciso di utilizzare nuovamente il robot cane per situazioni “pericolose”, secondo quanto riportato dal New York Times. “Digidog è fuori dal canile”, ha dichiarato Adams in una conferenza stampa che si è tenuta ieri a Times Square.

La NYPD acquisirà due dei robot per $750.000 e li userà solo in situazioni dove sono presenti ostaggi e altre situazioni critiche. “Credo che la tecnologia sia già sufficientemente matura”, ha detto Adams. “Non dobbiamo avere paura, in passato una minoranza rumorosa si è opposta alla proposta e siamo stati costretti a fare un passo indietro, ma non è così che devono funzionare le cose. Dobbiamo fare ciò che è meglio per la città”.

Durante il suo precedente impiego presso la NYPD, la polizia ha utilizzato Spot per raccogliere informazioni su un uomo armato barricato all’interno di un edificio. In un’altra occasione è stato impiegato per affrontare un episodio di violazione di domicilio riducendo il rischio di pericoli per gli agenti coinvolti.

Insieme a Digidog, la NYPD ha annunciato la sperimentazione di altri due tipi di tecnologie di sicurezza e sorveglianza. Il Guardian HX di StarChase, che una pistola in grado di sparare dei tracker che si incollano ai veicoli e K5 ASR di Knightscope, un altro robot autonomo.

Anche in questo caso, le polemiche non sono mancate: Albert Fox Cahn del Surveillance Technology Oversight Project ha condannato la decisione di “reintegrare” il cane robot all’interno delle forze dell’ordine, sostenendo che la polizia di New York stia “trasformando il peggio della fantascienza in realtà”. “Meritiamo una sicurezza reale, non una copia di Robocop”.