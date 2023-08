Street Fighter 6: gameplay trailer per A.K.I.

Preparate gli antidoti, perché dal 27 settembre A.K.I. arriverà su Street Fighter 6 (su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PC via Steam), pronta ad avvelenare tutti i suoi avversari. Possiamo vederla in azione, dopo il teaser di poco tempo fa, in un ricco gameplay trailer che ci mostra le sua abilità, le sue attitudini e le sue mosse, che hanno ben più che qualche similarità con quelle di F.A.N.G., personaggio di Street Fighter V di cui ricalca le inquietanti movenze, lo stile e l’ossessione per i veleni. Operazione simile a quanto fatto con Kimberly, dunque: un nuovo personaggio femminile utile a riproporre un parco mosse specifico in maniera più agile e stilosa. Tra le sue mosse annoveriamo tecniche dai nomi caratteristici, come Serpent Lash, Nightshade Pulse, Orchid Spring, Sinister Slide e Claws of Ya Zi. Il suo arrivo sarà anticipato, a partire da domani primo settembre dal Fighting Pass “A.K.I. Arrives!”, che sarà disponibile per un periodo di tempo limitato, permettendo ai giocatori di collezionare oggetti, cosmetiche e tanto altro contenuto in-game in qualche modo legato al personaggio (e non solo). A.K.I. sarà il ventesimo personaggio giocabile del gioco, dopo Rashid che si è riunito al roster a luglio.

Potenziata dal RE ENGINE (l’esclusivo motore grafico proprietario di Capcom) l’esperienza di Street Fighter 6 si estende su tre distinte modalità di gioco, dette World Tour, Fighting Ground e Battle Hub. La prima è una sorta di nuovo, articolato Story mode in cui porteremo avanti un lottatore di nostra creazione, la seconda è la “classica” modalità Arcade con alcune novità e la terza è una evoluzione delle canoniche lounge d’attesa, qui divenute punto d’incontro tra i giocatori: l’avatar creato nel World Tour potrà giocare ai cabinati del Battle Hub e sfidare altri giocatori, oppure visitare la Sala giochi per divertirsi con alcuni dei classici giochi arcade di Capcom.

Leggi anche: