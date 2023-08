PlayStation Portal: data di uscita ufficiale annunciata

Sony ha annunciato ufficialmente la data di uscita di PlayStation Portal, la nuova periferica destinata al Remote Play. L’handheld sarà disponibile nei negozi a partire dal 15 novembre 2023. Inoltre, il dispositivo è già disponibile per il pre-ordine su direct.playstation.com.

The PlayStation Portal remote player launches starting 15th November 🛜 Pre-order details: https://t.co/a853XEdxrX pic.twitter.com/oDkbMtV3V6 — PlayStation Europe (@PlayStationEU) August 31, 2023

Per chi non lo sapesse, PlayStation Portal è il nuovo handled di Sony destinato al Remote Play da PS5. Il dispositivo permetterà dunque di giocare i giochi PlayStation 5, a patto di essere connessi a una rete Wi-Fi. Precedentemente nota come Project Q, la periferica utilizza la funzione di riproduzione remota della console per riprodurre i giochi sullo schermo del device ed è dotata di uno schermo LCD da 8 pollici con risoluzione 1080p e 60fps, con un design che ricorda quello di un DualSense tant’è che i controlli potranno vantare praticamente le stesse caratteristiche del pad di PS5.

L’arrivo di PlayStation Portal ha scatenato, però, anche tutta una serie di polemiche, in primis per il prezzo ritenuto eccessivo per le funzioni proposte. L’handled di Sony arriverà, infatti, sul mercato al prezzo di 219 euro, un costo sicuramente inferiore a quello di altri dispositivi portatili presenti sul mercato, ma che ha fatto storcere il naso a quegli utenti che vedono nel dispositivo di Sony più un prodotto castrato in partenza che altro.

A conti fatti, molto dipenderà anche dall’utilizzo che se ne vorrà fare. Chi vuole un’esperienza portatile solida e senza limiti chiaramente dovrà volgere lo sguardo altrove, mentre per chi magari ha bisogno di condividere il TV a cui collegata PS5 con i familiari o amici potrebbe rivelarsi un prodotto molto interessante, nonostante tutti i limiti del caso collegati alla funzione di Remote Play.